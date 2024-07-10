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В Энергодаре нарушено электроснабжение после обстрелов ВСУ

Балицкий: в Энергодаре нарушено электроснабжение из-за обстрела со стороны ВСУ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Электроснабжение в Энергодаре Запорожской области нарушено в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется. Возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Часть базовых станций в городе переведена на резервные источники питания.

Первым об обстреле Энергодара со стороны ВСУ сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

В Энергодаре находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

7 июля украинские военные несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре. Сообщалось, что новый удар не коснулся электроснабжения ЗАЭС.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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