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Появились кадры испытания взрывчатки для терактов против российских военных

ФСБ показала испытания взрывчатки для терактов против военнослужащих МО России

Федеральная служба безопасности показала кадры с испытанием взрывчатки, которую планировали применить для терактов против руководителей подразделений министерства обороны в Москве. Видео ТАСС предоставили в спецслужбе.

На кадрах показана небольшая емкость с серой жидкостью. Комментирующий отмечает, что это взрывчатка, которую он планирует испытать. Далее показывается, как ее поджигают в заброшенном здании, после чего емкость взрывается. Кроме того, на видео показали подарочную упаковку, в которой была замаскирована взрывчатка.

10 июля ФСБ сообщила, что задержала гражданина РФ, завербованного Главным управлением разведки (ГУР) Украины, который готовил теракт против троих высокопоставленных военнослужащих российского оборонного ведомства.

Мужчина 1994 года рождения по заданию ГУР минобороны Украины через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, которые были замаскированы в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства.

Задержанный россиянин дал признательные показания и рассказал, что его завербовала украинская разведка.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта украинских спецслужб на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

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