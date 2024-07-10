Появились кадры с задержанным за подготовку к терактам против Минобороны

ФСБ показала видео с мужчиной, которого задержали за подготовку терактов против военных Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что мужчина готовил теракты против трех высокопоставленных военнослужащих МО. Он организовал доставку трех взрывных устройств.

На кадрах видно подарочную коробку, в которой лежала взрывчатка. Задержанный дал признательные показания и рассказал, что его завербовала украинская разведка.

Также в ФСБ сообщили о предотвращении теракта украинских спецслужб на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

5 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ и ОМОН предотвратили готовящийся теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре.

До этого жителя Приморья задержали по обвинению в госизмене.

Ранее в Одессе задержали врачей за помощь украинцам в уходе от мобилизации.