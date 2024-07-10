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Япония предоставит Украине партию техники для разминирования

Япония предоставит Украине четыре машины для разминирования

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Reuters

Японские власти предоставят Украине партию техники для разминирования. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Японии.

Согласно сообщению ведомства, поставки ожидаются до конца текущего года. Япония также намерена провести обучение для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

21 июня министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявляла, что Токио в 2025 году проведет международную встречу, посвященную разминированию Украины.

13 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности до 2034 года на полях саммита «Большой семерки» (G7). По словам украинского лидера, документ предусматривает техническое и финансовое сотрудничество между странами, а также получение от Японии гуманитарной помощи и поддержки в оборонной отрасли. Соглашение также предполагает введение санкций в отношении России.

Ранее австралийский миллиардер решил выделить Украине деньги на разминирование сельхозугодий.

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