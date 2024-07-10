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Подполье сообщило о ликвидации солдат ВСУ в Николаевской области

РИА Новости: в Николаевской области ликвидированы более сотни украинских военных

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Alina Smutko/Reuters

В Николаевской области ликвидированы более сотни украинских военных в результате удара по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в ночь на 10 июля в населенном пункте Снигиревка, куда украинские войска в последние месяцы стягивают личный состав и технику, произошли взрывы. Еще один удар был нанесен по расположенному неподалеку селу Павловка.

До этого РИА Новости со ссылкой на подполье сообщало о трех взрывах в украинском городе Ровно, один из которых произошел в стороне аэропорта, где производятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

9 июля в подполье заявляли, что в Запорожье российские военные нанесли удар по бригаде ВСУ, которая была причастна к обстрелам Донецка.

Лебедев также сообщал, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины под удар попало здание предприятия, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили состав с техникой ВСУ в Лозовой.

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