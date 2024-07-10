ВСУ сбросили токсичный боеприпас на советника главы ДНР

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские войска сбросили на него боеприпас с токсичным веществом. Об этом сообщает РИА Новости.

19 июня Гагина и заместителя руководителя корпорации развития Новосибирска Дениса Гришкина атаковал украинский дрон. Мужчины получили множественные осколочные ранения и отправились в районную больницу Волновахи.

По словам советника главы ДНР, дорога до больницы заняла около получаса, однако он и его коллега также получили глубокие химические ожоги. Гагин отметил, что это говорит о применении украинскими войсками токсичных химических веществ.

«Все, что оказалось под повязками, практически сгорело «до мяса», — отметил Гагин, говоря о своих ожогах.

Он также выразил надежду, что все факты применения Украиной токсичных веществ будут зафиксированы, переданы и услышаны в ООН.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что украинские штурмовые группы снабжаются гранатами с боевым отравляющим веществом «Си-Эс» американского производства и самодельными химическими боеприпасами.

Ранее в ДНР нашли украинскую лабораторию, производившую отравляющие вещества.