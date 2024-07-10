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Российские военные улучшили тактическое положение на Сватовском участке

Марочко заявил об улучшении положения ВС России на Сватовском участке

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские военнослужащие улучшили тактическое положение на Сватовском участке фронта. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе комбинированных ударов удалось вытеснить противника с выгодных позиций и улучшить тактическое положение», — сказал он.

Марочко отметил, что при выполнении боевой задачи российские артиллеристы уничтожили взводный опорный пункт украинских войск в населенном пункте Коломыйчиха.

Также Марочко заявил, что ВС России отрезали пути отступления подразделений украинской армии под Волчанском в Харьковской области. По его словам, это удалось благодаря продвижению передовых порядков вдоль реки Северский Донец.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что российские войска теснят военных вооруженных сил Украины (ВСУ) в северных районах Волчанска, несмотря на то, что украинцы перебросили в город элитных солдат и подразделения наемников. Он отмечал, что Киев перебросил на север города элитные подразделения бригады «Лють», а также наемников в лице чеченских сепаратистов, итальянских граждан и других иностранцев.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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