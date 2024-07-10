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Беженец рассказал о применении ВСУ токсичных веществ в Торецке

РИА Новости: ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке

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Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военнослужащие применяли токсичные вещества летом прошлого года в Торецке (до 2016 года — Дзержинск). Об этом РИА Новости сообщил беженец из города.

«Внизу нашей улицы находится овраг, Вооруженные силы Украины устанавливали в этот овраг бочки с какой-то химией, ставили большой вентилятор, подключали генератор, открывали бочки и эти испарения гнали в сторону российских позиций», — сказал он.

По словам беженца, были и другие случаи применения ядовитых веществ со стороны украинских солдат.

«Об этом люди говорили, что тоже подобные случаи были», — добавил собеседник агентства.

Торецк находится в 10 км к северо-западу от Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Торецке объявляли принудительную эвакуацию населения.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявлял, что ВСУ планируют крупномасштабное применение токсичных веществ.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ заявлял, что министерство обороны США проводило опасные эксперименты во время СВО.

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