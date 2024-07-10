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МО Тайваня зарегистрировало десятки воздушных и водных судов КНР у границ острова

МО Тайваня зарегистрировало 35 воздушных судов и восемь кораблей КНР у границ

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Daniel Ceng/AP

Министерство обороны Тайваня за сутки зарегистрировало 35 воздушных судов и восемь кораблей КНР у границ острова. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети X.

Сообщается, что 26 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО острова, пересекая срединную линию Тайваньского пролива.

«Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и незамедлительно среагировали», — говорится в сообщении.

До этого Китай смоделировал применение беспилотников для блокады Тайваня.

31 декабря 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. После этих слов президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что мир с Китаем должен основываться на достоинстве.

Ранее политолог объяснил, почему Китай до сих пор не овладел Тайванем военным путем.

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