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В Одессе и Хмельницкой области произошли взрывы

В Одессе и Хмельницкой области прозвучало несколько взрывов

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошло несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

После первого взрыва в Одессе телеканал еще два раза проинформировал о новых взрывах. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Одесской области прозвучала в 01:23 мск.

В расположенной на западе Украины Хмельницкой области также произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели». В регионе работают системы противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что в городе Ровно в западной части Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги и раздались взрывы. Воздушная тревога была объявлена в ряде украинских областей.

9 июля глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин заявил, что после ракетного удара и последующего взрыва в регионе оказался поврежден промышленный объект.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие ВС РФ.

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