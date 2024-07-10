Украина получит свыше $1 млрд на укрепление своей ПВО

США и их союзники пообещали выделить $1 млрд на укрепление украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Вашингтона и его партнеров, приуроченное к 75-й годовщине основания НАТО.

Участие в коалиции по военной поддержке Украины принимают более 50 стран мира. Выделение финансирования украинской ПВО было выделено в рамках Инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне.

До этого президент США Джо Байден от лица союзников по НАТО пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем ПВО и сотни ракет-перехватчиков к ним. Оборудование для пяти стратегических систем ПВО Украине передадут пять стран — США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия.

Позднее стало известно, что Украина получит от Запада системы ПВО Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK, IRIS и Gepard.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.