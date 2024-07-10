В 1994 году Совет национальной безопасности Белого дома планировал начать секретную подготовку Украины к возможному членству в НАТО. Об этом говорится в меморандуме, адресованном тогдашнему советнику по национальной безопасности Белого дома Энтони Лейку.

В секретном документ отмечалось, что США должны поддержать стремление Киева и балтийских республик к присоединению к альянсу, чтобы защитить их от влияния Москвы. Однако участники совета подчеркивали, что эту поддержку следует предоставлять конфиденциально, учитывая чувствительность России по этому вопросу.

До этого стало известно, что в 1994 году вице-президент США Альберт Гор заверил российского лидера Бориса Ельцина, что расширение НАТО будет осуществляться только после консультаций с Москвой. «НАТО будет расширяться, но этот процесс будет постепенным и открытым, мы будем взаимодействовать с вами», — заявил американский политик Альберт Гор. Интеграция будет согласовываться с углублением партнерства между США и Россией, а также вашего партнерства с НАТО, добавил Гор.

Ранее в НАТО рассказали о «мосте в альянс» для Украины.