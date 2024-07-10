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Адвокат генерала Попова ожидает возбуждения дела об утечке данных на Украину

Защита генерала Попова надеется на возбуждение дела об утечке данных на Украину

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Защищающий генерала Ивана Попова адвокат Сергей Буйновский заявил, что ожидает положительного решения на просьбу возбудить уголовное дело об утечке секретных данных на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

13 июня на сайте Харьковской областной прокуратуры Украины были размещены документы якобы за подписью Попова и его заблюренная фотография. Против российского генерала на Украине возбудили уголовное дело и объявили в международный розыск. В связи с утечкой секретных документов Буйновский подал заявление в Следственный комитет России с просьбой возбудить дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц.

Адвокат подчеркнул, что Следственный комитет не может отказать в возбуждении уголовного дела по факту государственной измены, если преступление совершил гражданин РФ, или шпионажа, если эти документы были добыты иностранным государством. Буйновский отметил, что в ходе следствия будет выяснено, как документы под грифом «секретно» попали на Украину.

В России Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). Он помещен в СИЗО.

Ранее второму фигуранту дела генерала Попова предъявили обвинение.

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