Несколько высокопоставленных военных из Британии выразили обеспокоенность текущим состоянием обороноспособности Запада, заявив, что новое правительство лейбористов рискует слишком долго откладывать увеличение расходов на оборону Великобритании до проведения обширной ревизии вооруженных сил страны. Об этом сообщает издание Times.

Бывший полковник военной разведки Великобритании Филип Ингрэм предупредил, что новое правительство играет с огнем, поскольку угроза существует уже сейчас и потребуется значительное время для восстановления армии, запасов боеприпасов, а также подготовки Королевских ВВС и флота.

Бывший начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в своем интервью Times Radio заявил, что президент России Владимир Путин понимает, что НАТО находится в сложной ситуации.

Адмирал лорд Уэст, бывший глава ВМС, отметил, что лейбористы должны установить график увеличения расходов на оборону на саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы привести пример для других европейских стран и ответить на беспокойство со стороны США относительно недостаточного финансирования обороны.

Однако он также отметил, что новое правительство откладывает расходы без представления четкого плана, что означает нехватку финансирования в министерстве обороны.

В результате последних парламентских выборов в Британии лидер лейбористов Кир Стармер стал 58-м премьер-министром Великобритании. Поздравив Стармера с победой, бывший премьер-министр Риши Сунак заявил о своем уходе с поста главы Консервативной партии после проведения процедур выборов его преемника.

Ранее в Британии заявили об угрозах Зеленскому от украинских националистов.