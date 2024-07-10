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Пентагон заключил многомиллионный контракт на изучение проблем нацбезопасности

Пентагон подписал контракт в $460 млн на изучение проблем нацбезопасности

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Shutterstock

Министерство обороны США заключило контракт с Университетом Пенсильвании на сумму 460 миллионов долларов для исследования проблем национальной безопасности и разработки рекомендаций по их решению. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

По заявлению ведомства, Университет Пенсильвании получил контракт с максимальной суммой 460 миллионов долларов для анализа актуальных проблем, связанных с национальной безопасностью, и предоставления рекомендаций по их разрешению.

Работы по контракту будут выполняться до 8 июля 2029 года с целью помочь руководству Министерства обороны в принятии обоснованных решений.

До этого США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией. Карпентер отметил, что с точки зрения перспектив евроатлантической интеграции в последние месяцы Тбилиси «двигается неправильным курсом».

Причиной охлаждения в отношениях между странами стал закон об иноагентах, принятый парламентом страны в мае.

Так, 6 июля стало известно, что Пентагон отложил военные учения в Грузии на время пересмотра отношений.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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