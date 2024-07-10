В Чехии рассказали об эффективном применении Россией планирующих бомб

Российские планирующие авиабомбы эффективно уничтожают стратегические объекты в Харькове. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.

По словам журналистов, широкое применение авиационных планирующих бомб стало одной из причин падения Авдеевки.

«В последние дни заметен их разрушительный потенциал в Харькове», — отмечается в материале.

Также в статье говорится, что бомбардировщики, наносящие удары по линии фронта, могут находиться в глубине территории РФ, что представляет существенную проблему для ВСУ.

Эксперты пояснили, что после появления на Украине американских F-16 ситуация не изменится, так как остается наземная воздушная оборона, из-за которой самолетам ВСУ опасно летать на больших высотах почти над всей территорией страны.

До этого сообщалось, что удары российской армии планирующими авиабомбами по позициям Вооруженных сил Украины в районе Новый в городе Часов Яр вынудили украинские войска отступить.

Ранее военкоры сообщили об ударе ФАБ-3000 по базе ВСУ под Красным Лиманом.