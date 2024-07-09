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Российский посол в Чехии ответил на обвинения в обстреле больницы в Киеве

Посол России в Чехии отверг обвинения в атаке на больницу «Охматдет» в Киеве

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Посол России в Чехии Александр Змеевский отверг обвинения в атаке на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в республике.

«Посол России в Чехии Александр Змеевский был вызван 9 июля в МИД Чехии для беседы с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом. В ходе встречи чешской стороной была изложена позиция Праги в связи с «ракетным ударом 8 июля по детской больнице» в Киеве, сводящаяся к безапелляционному обвинению в произошедшем вооруженных сил России», — заявили в посольстве.

До этого стало известно, что руководитель министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России Змеевского в чешское внешнеполитическое ведомство.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

В Минобороны России назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.

До этого в Кремле обвинили ВСУ в повреждении больницы в Киеве.

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