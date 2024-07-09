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В НАТО раскрыли сумму нового контракта на закупку ракет Stinger

Столтенберг: НАТО подписало контракт на закупку ракет Stinger на $700 млн

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AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО подписало новый контракт на закупку противовоздушных ракет Stinger на сумму $700 млн. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня НАТО подписало новый многонациональный контракт по поставкам ракет Stinger стоимостью около $700 млн», — сказал Столтенберг на форуме военной промышленности, который проходит на полях саммита в Вашингтоне.

Перед началом саммита министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия и пять других стран-членов НАТО (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша), которые имеют выход к Северному или Балтийскому морям, подписали 9 июля меморандум о намерениях закупить у Финляндии морские мины.

Юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины.

Ранее США заключили контракт на производство ракетных систем GMLRS для ВСУ.

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