Союзники по НАТО передадут Украине женские бронежилеты

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 10 тысяч женских бронежилетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что союзники по НАТО предоставят на покупку оборудования для женщин в ВСУ более $7 млн. На эту сумму также планируется закупить форму и обувь.

До этого новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что

Великобритания поставит Украине около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы. По его словам, дополнительный пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) включает 50 малых катеров, 40 машин разминирования, 61 бульдозер и запчасти для уже поставленных AS-90.

Тем временем уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что Украина получит членство в альянсе к 2034 году. Генсек добавил, что на вступление в НАТО претендуют также другие страны, однако не стал комментировать перспективы их вступления в организацию.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским на саммите НАТО.