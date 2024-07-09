Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Союзники по НАТО передадут Украине женские бронежилеты

Блинкен: союзники по НАТО закупят для Украины более 10 тыс. женских бронежилетов

close
100%
Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 10 тысяч женских бронежилетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что союзники по НАТО предоставят на покупку оборудования для женщин в ВСУ более $7 млн. На эту сумму также планируется закупить форму и обувь.

До этого новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что
Великобритания поставит Украине около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы. По его словам, дополнительный пакет военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) включает 50 малых катеров, 40 машин разминирования, 61 бульдозер и запчасти для уже поставленных AS-90.

Тем временем уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что Украина получит членство в альянсе к 2034 году. Генсек добавил, что на вступление в НАТО претендуют также другие страны, однако не стал комментировать перспективы их вступления в организацию.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским на саммите НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами