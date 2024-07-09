На ЗАЭС прошла успешная ротация наблюдателей МАГАТЭ

Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) провело 21-ю ротацию своих наблюдателей на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Telegram-канал »ЗАЭС. Официально».

«Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе 21-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора. Их задача, как и прежде, — наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической», — сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что в Запорожской области частично восстановили электроснабжение, которое было нарушено 7 июля в результате аварийной ситуации.

В этот же день украинские военные несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре. Сообщалось, что новый удар не коснулся электроснабжения Запорожской АЭС. Отмечалось, что оно осуществлялось в полном режиме.

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