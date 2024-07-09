Российские ракетчики поразили несколько высокопоставленных офицеров ВСУ

Министерство обороны России сообщило об успешном ударе по месту совещания командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сводка опубликована в Telegram-канале российского военного ведомства.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — заявили в Минобороны.

Утверждается, что цели боевого задания были достигнуты. Где именно был нанесен удар, ликвидировавший членов командования украинской армии, не уточняется.

До этого министерство обороны России опубликовало кадры поражения двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ в Херсонской области.

На кадрах видно, что прилетевшая по месту расположения РСЗО российская ракета уничтожила обе установки одновременно. В Минобороны России отдельно отмечают, что еще две установки были поражены в Запорожской области.

Ранее МО показало кадры уничтожения «Искандером» колонны техники ВСУ в Стецковке.