Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские ракетчики поразили несколько высокопоставленных офицеров ВСУ

Минобороны сообщило о ракетном ударе по месту совещания командования ВСУ

close
100%
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило об успешном ударе по месту совещания командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сводка опубликована в Telegram-канале российского военного ведомства.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — заявили в Минобороны.

Утверждается, что цели боевого задания были достигнуты. Где именно был нанесен удар, ликвидировавший членов командования украинской армии, не уточняется.

До этого министерство обороны России опубликовало кадры поражения двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ в Херсонской области.

На кадрах видно, что прилетевшая по месту расположения РСЗО российская ракета уничтожила обе установки одновременно. В Минобороны России отдельно отмечают, что еще две установки были поражены в Запорожской области.

Ранее МО показало кадры уничтожения «Искандером» колонны техники ВСУ в Стецковке.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами