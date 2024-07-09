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Швеции определили командование в НАТО

SVT: Швеция в НАТО будет подчиняться командованию в американском Норфолке

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Global Look Press

Швеция станет подчиняться штаб-квартире НАТО в американском Норфолке, но шведский остров Готланд может оказаться под командованием альянса в нидерландском Брюнсюме. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью телеканалу SVT.

По его словам, на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будет подтверждено, что Швеция и другие страны Северной Европы будут подчиняться одному командованию в Северной Америке.

По данным SVT, внутри Североатлантического альянса идет дискуссия о том, где именно на Балтике должна проходить граница ответственности между командованиями блока в США и Нидерландах.

Есть предложение о том, чтобы стратегически важные острова в Балтийском море — Готланд, финские Аланды и датский Борнхольм — подчинялись штаб-квартире в Брюнсюме, а материковая часть этих стран — штаб-квартире в Норфолке.

Для Швеции это означало бы, что граница была бы проведена между Готландом и восточным побережьем страны.

Йонсон подчеркнул, что этот вопрос должен основываться на военной, а не политической логике, так как Швеция желает удержать вместе всю свою территорию. Сейчас военная экспертная комиссия обсуждает, где должна проходить граница зон ответственности, заключил министр.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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