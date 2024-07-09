Украинская армия за сутки потеряла до 770 военных в зоне ответственности группировки «Юг». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Удары по военным ВСУ наносились в районах населенных пунктов Спорное, Островское, Григоровка, Курдюмовка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики.

Кроме потерь в живой силе, ВСУ лишились танка, БТР М113 производства США, боевой бронированной машины Humvee производства США и 14 автомашин, добавили в Минобороны.

В министерстве также отметили, что российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы 214-го батальона «Опфор».

До этого в военном ведомстве заявили, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 38 дронов ВСУ на территории России.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии села в ДНР.