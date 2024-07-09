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Армия России нанесла удар по американским РСЗО HIMARS на Украине

МО: ВС РФ за сутки уничтожили 4 РСЗО HIMARS и 35 обслуживавших их иностранцев

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U.S. Marine Corps

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки уничтожили высокоточным оружием американские комплексы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые украинская армия готовила для нанесения ударов по Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов», — отмечается в сводке.

Также российские ракеты поразили место, где командный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводил служебное совещание. По данным оборонного ведомства, все цели были поражены.

До этого Минобороны РФ сообщило журналистам, что уничтоженные 8 июля российским ракетным комплексом «Искандер» американские установки HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS использовались ВСУ для преступного удара по Севастополю 23 июня, когда пострадали более 150 человек.

Ранее МО показало кадры уничтожения «Искандером» колонны техники ВСУ в Стецковке.

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