Летящий над российским регионом беспилотник сняли на видео

Летящий над Волгоградской областью беспилотный летательный аппарат попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Волгоград».

«Полет над ЖД вокзалом Волжского», — говорится в публикации.

Дрон летел на небольшой высоте.

В Росавиации тем временем сообщили, что в аэропортах Волгограда и Астрахани сняли ограничения на работу.

Утром 9 июля в аэропортах Волгограда и Астрахани ограничили прием и отправку самолетов после атаки беспилотников на регионы. Незадолго до этого на территории Волгоградской области предотвратили атаку дронов. В результате падения обломков произошло возгорание подстанции в городе Фролово и нефтебазы в Калаче-на-Дону.

Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников на территории России: три беспилотника над территорией Белгородской области, семь БПЛА над Курской областью, два дрона в Воронежской области, 21 беспилотник над территорией Ростовской области и пять дронов в Астраханской области.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.