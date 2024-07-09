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Несколько беспилотников уничтожили над Астраханской и Белгородской областями

МО: ПВО уничтожили три БПЛА в Астраханской и один БПЛА в Белгородской областях

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Depositphotos

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Астраханской области и один беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 08:20 по 10:30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Утром 9 июля сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Астрахани ограничили прием и отправку самолетов после атаки беспилотников на регионы.

Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников на территории России: три беспилотника над территорией Белгородской области, семь БПЛА над Курской областью, два дрона в Воронежской области, 21 беспилотник над территорией Ростовской области и пять дронов в Астраханской области.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали больницу в Курской области.

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