Несколько беспилотников уничтожили над Астраханской и Белгородской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Астраханской области и один беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 08:20 по 10:30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Утром 9 июля сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Астрахани ограничили прием и отправку самолетов после атаки беспилотников на регионы.

Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников на территории России: три беспилотника над территорией Белгородской области, семь БПЛА над Курской областью, два дрона в Воронежской области, 21 беспилотник над территорией Ростовской области и пять дронов в Астраханской области.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали больницу в Курской области.