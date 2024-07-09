Военный эксперт объяснил, зачем Киеву понадобился именно Ту-22М3

Военкор Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал попытку украинских спецслужб заполучить российский стратегический ракетоносец Ту-22М3. Он обратил внимание, что Киев куда больше заинтересован в получении новейшего истребителя Су-35, однако выбрал относительно «немолодой» бомбардировщик. По мнению эксперта, украинской стороне нужен очередной пиар.

«Ту-22 просто огромный. И показать такой самолет, что вот летчик угнал такой самолет, — это было бы огромным медийным событием, которое бы позволило Украине скрасить очень большое количество неудач последнего времени», — отметил Шлепченко.

Он добавил, что Киев, как и всегда, стремится впечатлить масштабами, громкими словами и яркой картинкой, а не делом.

Накануне ФСБ России сообщила, что пресекла попытку спецслужб Украины организовать угон Ту-22М3. Российскому летчику, которого пытались завербовать, пообещали $3 млн и гражданство Италии. Его также пытались запугать угрозами в адрес родственников. Что за самолет хотели угнать и мог ли летчик сделать это в одиночку, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее ФСБ заявила об огневом поражении аэродрома ВСУ после попытки угона бомбардировщика.