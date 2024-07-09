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Гладков уточнил число пострадавших в результате обстрела ВСУ сел под Шебекино

Гладков: под Шебекино число пострадавших после обстрела ВСУ выросло до шести

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Alina Smutko/Reuters

Количество пострадавших во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе увеличилось до шести человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Так, в селе Новая Таволжанка во время атаки торгового объекта ранения получили три человека: женщину с контузией и сотрясением головного мозга и мужчину с ранением руки отвезли в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одна женщина попала в областную клиническую больницу. Врачи зафиксировали у нее тяжелую минно-взрывную травму руки, осколочные ранения нижних конечностей и туловища и огнестрельный перелом ноги.

В селе Вознесеновка во время атаки дрона ВСУ пострадал мужчина — у него множественные осколочные ранения руки. Медики доставили его в городскую больницу №2 города Белгорода. Также в селе загорелась кровля жилого дома, отметил Гладков.

Губернатор заключил, что данные о последствиях еще уточняются. На местах прилетов работают оперативные службы.

До этого Гладков сообщал, что во время утреннего обстрела ВСУ в селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с беспилотника и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранения получили два человека. В городе Шебекино после атаки БПЛА повреждены два социальных объекта: выбиты окна, повреждены фасад и кровля.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обстрелы Белгородской области
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