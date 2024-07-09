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Российские военные ликвидировали иностранного наемника у Стельмаховки

Марочко: на сватовском участке фронта ВС РФ ликвидировали иностранного наемника

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РИА Новости

Российские военные ликвидировали иностранного наемника на сватовском участке фронта в районе Стельмаховки. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В результате огневого налета ВС России по месту скопления вооруженных формирований Украины был тяжело ранен англоговорящий боевик», — отметил он, ссылаясь на свои источники.

По словам Марочко, наемник в течение получаса выходил в эфир на открытых радиочастотах с просьбой об эвакуации, но не дождался помощи.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о ликвидации в зоне спецоперации бразильского наемника с позывным Sierra.

6 июля газета New York Times писала, что зверства некоторых иностранных наемников по отношению к российским солдатам внесли раскол в возглавляемое американцами подразделение, принимающее участие в боевых действиях на стороне Киева.

26 июня Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах Вооруженных сил Украины более 3 тыс. наемников из 70 стран.

Ранее финский наемник раскритиковал уровень подготовки украинских военных.

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