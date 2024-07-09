В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

В Днепропетровской области на востоке Украины инфраструктура получила повреждения в результате взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Однако он не уточнил, о каких именно объектах идет речь и какие именно повреждения были зафиксированы.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины под удар попало здание предприятия, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику.

7 июля подполье сообщило об ударах ВС РФ по заводу в Харьковской области. Ударом нескольких БПЛА «Герань» были уничтожены цистерны с горюче-смазочными материалами, склад с боекомплектами и здание, которое использовалось ВСУ как место дислокации.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили состав с техникой ВСУ в Лозовой.