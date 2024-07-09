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Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Курской областью

Средства ПВО сбили четыре украинских дрона самолетного типа над Курской областью

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Olga Sokolova/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью четыре украинских дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По имеющейся информации, все четыре уничтоженных дрона были самолетного типа. Беспилотники противника сбили в Курском и Октябрьском районах.

Смирнов поблагодарил российских бойцов за защиту области.

Врио губернатора напомнил, что нельзя приближаться к обломкам ракет и трогать их, так как они могут быть опасны. Следует сообщать об обломках по телефону 112.

До этого ВСУ атаковали нефтебазу в городе Калач-на-Дону Волгоградской области.

9 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новые удары по населенным пунктам на территории региона.

Ранее сообщалось, что украинские дроны-камикадзе атаковали деревню и больницу в Курской области.

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