Над Ростовской областью уничтожены десятки беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили несколько десятков украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, массированная атака украинских дронов на Ростовскую область началась около двух часов ночи по Москве.

Голубев уточнил, что в результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет.

Кроме того, в Ростове-на-Дону после падения остатков беспилотника произошло возгорание сухой растительности. Пожар оперативно потушили.

«Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА», — добавил глава региона.

В ночь на 5 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали южные регионы РФ с помощью беспилотников. Минобороны России сообщало, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 дронов: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью и 10 — над Ростовской. На Кубани обломки беспилотников упали на жилой дом, пострадали шестеро человек.

Ранее в Приморско-Ахтарске устранили аварию на подстанции после атаки БПЛА.