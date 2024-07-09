Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Ростовской областью уничтожены десятки беспилотников

Губернатор Голубев: десятки БПЛА уничтожены и подавлены над Ростовской областью

close
100%
Olga Sokolova/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили несколько десятков украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, массированная атака украинских дронов на Ростовскую область началась около двух часов ночи по Москве.

Голубев уточнил, что в результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет.

Кроме того, в Ростове-на-Дону после падения остатков беспилотника произошло возгорание сухой растительности. Пожар оперативно потушили.

«Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА», — добавил глава региона.

В ночь на 5 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали южные регионы РФ с помощью беспилотников. Минобороны России сообщало, что средства ПВО уничтожили и подавили 50 дронов: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью и 10 — над Ростовской. На Кубани обломки беспилотников упали на жилой дом, пострадали шестеро человек.

Ранее в Приморско-Ахтарске устранили аварию на подстанции после атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами