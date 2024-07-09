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Хуситы заявили о совместной с иракскими группировками атаке в Израиле

Хуситы и иракские группировки атаковали цель в Эйлате

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Reuters

Вооруженные силы северного Йемена под контролем шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) совместно с иракскими группировками осуществили нападение на объект в Эйлате, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари, передает телеканал Al Masirah.

По его словам, операция была проведена с применением беспилотных летательных аппаратов против цели в Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата — RT) на территории Палестины.

Сари отметил, что цель была успешно поражена.

1 июля движение «Ансар Аллах» атаковало четыре судна, которые хуситы считали связанными с Великобританией, Израилем и США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

В ночь на 14 апреля Иран ответил на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля, атаковав Израиль. За пять часов Исламская Республика запустила в сторону Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, по информации официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Ранее хуситы рассказали, чем атаковали греческий балкер Transworld Navigator.

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