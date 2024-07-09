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ВС России нанесли удар по скоплению бронетехники и военных ВСУ под Запорожьем

Рогов: армия РФ нанесла удар по военным и бронетехнике ВСУ в пригороде Запорожья

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Минобороны РФ

Российская армия нанесла удар по скоплению живой силы и техники противника в пригороде подконтрольного украинским властям Запорожья. Об этом, ссылаясь на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, был нанесен удар по скоплению личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Вольнянске. Местные жители сообщили о трех прогремевших взрывах.

До этого со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины под удар попало здание предприятия, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику.

7 июля подполье сообщило об ударах ВС РФ по заводу в Харьковской области. Ударом нескольких БПЛА «Герань» были уничтожены цистерны с горюче-смазочными материалами, склад с боекомплектами и здание, которое использовалось ВСУ как место дислокации.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили состав с техникой ВСУ в Лозовой.

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