Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звуки мощных взрывов раздались в Белгороде

ТАСС: взрывы произошли в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности

close
100%
Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Белгороде была объявлена ракетная опасность, сразу после этого в центре города было слышно несколько звуков взрывов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вчера Гладков сообщил, что при атаке ВСУ в селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в коммерческий объект пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось.

Белгородская область с конца мая 2023 года подвергается интенсивным обстрелам с украинской стороны. Сильнее всего пострадал город Шебекино и близлежащие населенные пункты. Среди гражданского населения есть раненые. Власти призвали местных жителей покинуть опасный район, людей эвакуируют в Белгород и другие регионы России, где развернуты пункты временного размещения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины выпустили сотни снарядов по приграничным российским районам, в частности, по городу Шебекино, селам Муром и Новая Таволжанка. 4 июня он подтвердил, что на российскую территорию проникли украинские разведывательно-диверсионные группы, с ними завязался бой.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами