Звуки мощных взрывов раздались в Белгороде

В Белгороде была объявлена ракетная опасность, сразу после этого в центре города было слышно несколько звуков взрывов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вчера Гладков сообщил, что при атаке ВСУ в селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в коммерческий объект пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось.

Белгородская область с конца мая 2023 года подвергается интенсивным обстрелам с украинской стороны. Сильнее всего пострадал город Шебекино и близлежащие населенные пункты. Среди гражданского населения есть раненые. Власти призвали местных жителей покинуть опасный район, людей эвакуируют в Белгород и другие регионы России, где развернуты пункты временного размещения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины выпустили сотни снарядов по приграничным российским районам, в частности, по городу Шебекино, селам Муром и Новая Таволжанка. 4 июня он подтвердил, что на российскую территорию проникли украинские разведывательно-диверсионные группы, с ними завязался бой.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.