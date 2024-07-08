В Белом доме высказались о возможной отмене запрета для ВСУ на удары по России

Соединенные Штаты не собираются отказываться от ограничений для украинской армии на удары вглубь территории России американским оружием. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется», — отметил он.

До этого Кирби заявил, что президент США Джо Байден осознает возможные последствия своего решения позволить ВСУ наносить удар американским оружием по территории России.

Сообщалось, что в Киеве остались разочарованы частичным снятием ограничений на применение американских боеприпасов для нанесения ударов вглубь РФ. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на расширение возможностей использования ВСУ оружия США.

В мае пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт заявил, что власти страны сняли запрет на использование Киевом немецкого оружия для ударов по объектам на территории России.

Ранее ВСУ начали применять американские ракеты по объектам на территории России.