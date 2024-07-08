Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ оснащаются гранатами с американским отравляющим веществом

МО РФ: штурмовики ВСУ оснащаются гранатами с американским веществом «Си-Эс»

close
100%
Shutterstock

Украинские штурмовые группы снабжаются гранатами с боевым отравляющим веществом «Си-Эс» американского производства и самодельными химическими боеприпасами. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов со ссылкой на показания украинских военнопленных.

«ВСУ на регулярной основе используют химические средства борьбы с беспорядками: газовые гранаты с веществом «Си-Эс» американского производства, украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», и самодельные химические боеприпасы», — говорится в сообщении генерал-лейтенанта.

Он также отметил, что в начале июня ВСУ атаковали позиции российских военных в Грайворонском районе Белгородской области коптером, который нес боеприпас с токсичным химикатом — синильной кислотой.

До этого в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались разрушить химически опасные объекты в Донецкой народной республике и Луганской народной республике. Этим создавалась угроза химического поражения мирного населения, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в ДНР нашли украинскую лабораторию, производившую отравляющие вещества.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами