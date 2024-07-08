ВСУ оснащаются гранатами с американским отравляющим веществом

Украинские штурмовые группы снабжаются гранатами с боевым отравляющим веществом «Си-Эс» американского производства и самодельными химическими боеприпасами. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов со ссылкой на показания украинских военнопленных.

«ВСУ на регулярной основе используют химические средства борьбы с беспорядками: газовые гранаты с веществом «Си-Эс» американского производства, украинские ручные гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», и самодельные химические боеприпасы», — говорится в сообщении генерал-лейтенанта.

Он также отметил, что в начале июня ВСУ атаковали позиции российских военных в Грайворонском районе Белгородской области коптером, который нес боеприпас с токсичным химикатом — синильной кислотой.

До этого в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались разрушить химически опасные объекты в Донецкой народной республике и Луганской народной республике. Этим создавалась угроза химического поражения мирного населения, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в ДНР нашли украинскую лабораторию, производившую отравляющие вещества.