Члены НАТО объявят о новом командовании в Германии по снабжению Украины

Члены Североатлантического альянса (НАТО) объявят о новом командовании в Германии по подготовке и снабжению Украины. Об этом заявил специальный помощник американского президента и директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, пишет РИА Новости.

«На саммите союзники объявят о новых мерах поддержки Украины – создании нового военного командования НАТО в Германии, которое будет использовать институциональные силы НАТО для координации обучения и снабжения Украины», – сказал Карпентер на брифинге.

Он подчеркнул, что союзники дадут Украине обязательства по усилению средств противовоздушной обороны и по финансовой помощи в объеме $40 млрд долларов в 2025 году.

До этого сообщалось, что члены НАТО разработали план по обеспечению поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа на выборах президента США. План содержит три ключевых пункта. улучшение отношений с Трампом в случае его победы для сокращения возможных конфликтов, увеличение расходов на оборону в странах Европы, а также разработка новых мер для защиты от вмешательства в дела НАТО со стороны Трампа.

Ранее в США испугались за будущее Украины из-за разлада в НАТО.