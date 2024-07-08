Военный эксперт оценил риски столкновения военной авиации Польши и России

Военный блогер Алексей Живов в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о том, что Польша в очередной раз подняла в воздух истребители из-за «повышенной активности дальней авиации России». По его мнению, западные соседи Украины не несут угрозы российским самолетам.

«Польша поднимает свои истребители для противоракетной обороны. <...> Самолеты являются одним из средств ПВО — противовоздушной обороны, которая ведется в том числе за счет применения собственной авиации. Если есть у них гипотетическая угроза, что какая-то ракета залетит на территорию, они поднимают самолеты для перехвата», — объяснил эксперт.

Что касается российских самолетов, им нет необходимости подлетать к границе Польши, поскольку дальность выпускаемых ими ракет достигает пяти тысяч километров, добавил Живов.

8 июля Польша, совместно со своими союзниками, подняла в воздух самолеты из-за замеченной активности дальней авиации Российской Федерации, как утверждает Варшава.

Аналогичная мера была применена ВС Польши 22 июня. После этого армия республики заявила об «очень напряженной ночи».

Министерство обороны Российской Федерации регулярно сообщает, что полеты российских военных самолетов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в Польше назвали условие передачи Украине истребителей МиГ.