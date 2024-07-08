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Уничтоженные ВС РФ установки HIMARS использовались для удара по Севастополю

МО: ВС РФ уничтожили установки HIMARS, которыми ВСУ били по Севастополю 23 июня

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AFLO/Global Look Press

Уничтоженные 8 июля российским ракетным комплексом «Искандер» установки HIMARS использовались Вооруженными силами Украины для преступного удара по Севастополю 23 июня. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара уничтожены три пусковые установки РСЗО М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО», - отметили в ведомстве.

До этого сообщалось, что российские военные при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших данные системы.

Днем 23 июня Севастополь был атакован американскими ракетами, находящимися на вооружении ВСУ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что силы ПВО сбили над городом пять целей. Основные удары пришлись на север города — Учкуевку и Любимовку. Более 150 человек пострадали. Следственный комитет РФ в тот же день возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

Ранее российские военные уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ.

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Удар ATACMS по Севастополю
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