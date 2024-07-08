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Договор с Польшей позволит ее армии сбивать ракеты над Украиной

Зеленский: договор с Польшей позволит ей перехватывать ракеты над Украиной

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Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

Соглашение по безопасности, которое заключили Украина и Польша, предполагает, что последняя сможет сбивать некоторые ракеты, находящиеся в украинском небе, заявил Владимир Зеленский. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«В этом беспрецедентном документе предусмотрено положение о сбитии в воздушном пространстве Украины... ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Должны это реализовать», — пишет Зеленский.

Помимо этого, Варшава и Киев договорились продолжить сотрудничество в сфере военной авиации и рассмотреть возможность передачи Украине дополнительных самолетов.

Кроме того, соглашение предусматривает создание в Польше так называемого «Украинского легиона», нового подразделения, состоящего из добровольцев.

Договор был подписан Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском во время визита украинского лидера в Варшаву 8 июля. После согласования договора Туск похвалил Зеленского за «борьбу за безопасную Украину и безопасную Европу» и заявил, что в ней Украина всегда может рассчитывать на Польшу.

Ранее в Польше назвали условие передачи Украине истребителей МиГ.

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