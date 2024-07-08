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В Минобороны РФ обвинили Запад в попытках сфабриковать доказательства против РФ

Минобороны: Запад и ОЗХО хотят обвинить Россию в применении химоружия на Украине

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Peter Dejong/AP

США, Германия и Украина, а также технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовятся выдвинуть очередные обвинения против России в применении химического оружия на Украине. Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщили в Минобороны РФ.

«Одним из так называемых независимых государств предполагается инициировать расследование и сфабриковать доказательства того, что Россия применяла токсичные химикаты в ходе СВО», — сказал он.

По его словам, представители США выделили на эти цели порядка $400 тыс.

До этого заявил полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие вблизи города Липцы в Харьковской области.

13 мая ВСУ использовали против жителей села Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) боевые отравляющие вещества.

Ранее сообщалось, что РФ обсудит применение химического оружия на Украине.

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