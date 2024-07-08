В ФСБ назвали причину провала операции ВСУ по угону российского Ту-22М3

Украинская разведка не гнушается шантажом и обманом, пренебрегая при этом требованиями конспирации. Таким мнением поделился оперативный сотрудник ФСБ России в интервью РИА Новости.

По словам сотрудника службы безопасности, провал операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 объясняется погоней за «медийной победой» и денежной выгодой. В этом и заключается главная ошибка украинской спецслужбы при осуществлении своей деятельности, пояснил он.

8 июля сотрудники ФСБ предотвратили угон дальнего стратегического бомбардировщика-носителя ядерного оружия Ту-22М3 на Украину. По данным российской спецслужбы, для осуществления плана украинская разведка намеревалась завербовать военного летчика ВС РФ за денежное вознаграждение и гражданство Италии.

Сам летчик рассказал, что представители украинской разведки обещали ему $3 млн за угон российского бомбардировщика.

Ранее перешедший на сторону России бывший танкист ВСУ Максим Лихачев получил паспорт РФ.