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Российские военные уничтожили три полевых склада боеприпасов ВСУ

Минобороны РФ: российские военные уничтожили три полевых склада боеприпасов ВСУ

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РИА Новости

Российские военные уничтожили три полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение подразделениям двух бригад ВСУ в районах Стельмаховка и Артемовка Луганской народной республики.

Отмечается, что украинская армия потеряла более 495 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили пусковые установки HIMARS в зоне СВО.

В общей сложности с начала СВО российские войска уничтожили 626 самолетов, 277 вертолетов, 27344 беспилотника, 540 зенитных ракетных комплексов, 16528 танков и другой украинской техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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