Российские войска ударили по позициям ВСУ в Сумской области, потери противника составили до 260 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, позиции ВСУ располагались в районе населенных пунктов Веселовка, Басовка и Константиновка Сумской области.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились четырех автомобилей, а также артиллерийской установки 2С3 «Акация», рассказали в министерстве.

До этого также сообщалось, что Вооруженные силы РФ атаковали авиационную технику на одном из аэродромов Украины, точное местоположение которого не указывается, в результате чего были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

7 июля замглавы комитета Верховной рады по обороне и безопасности Марьяна Безуглая раскритиковала руководство Воздушных сил ВСУ за провалы в обороне страны и призвала военачальников уйти в отставку.

Ранее российский истребитель Су-30СМ уничтожил дрон ВСУ в зоне спецоперации.