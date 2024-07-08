Российские военные уничтожили танк Abrams в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» сумели уничтожить управляемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) танк М1А1 Abrams американского производства в Донецкой народной республике (ДНР) в ходе одного из боев. Об этом сообщает министерство обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также российские солдаты, согласно данным министерства, сумели улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах Розовки, Новгородского и Новоселовки Первой, находящихся на территории ДНР.

В Минобороны уточнили, что в результате боев на этом направлении ВСУ потеряли свыше 385 солдат, лишились трех автомобилей, 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицы М119 производства США.

Также министерство обороны России сообщило, что российские силы нанесли высокоточным оружием удары по объектам военной промышленности Украины и авиабазам Вооруженных сил страны. Там отметили, что удары были нанесены «в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики».

Ранее подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области.