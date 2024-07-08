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Украинские дроны-камикадзе атаковали деревню и больницу в Курской области

Смирнов сообщил о двух пострадавших после атаки дронов ВСУ в Курской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали деревню и больницу в Курской области, пострадали два человека. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он рассказал, что в результате атаки беспилотников на деревню Рубанщина Суджанского района один житель получил осколочное ранение, другой — был контужен. Пострадавших доставили в местную больницу.

Кроме того, дроны атаковали Суджанскую районную больницу, в результате чего там выбило окна и посекло фасад здания. Пострадавших нет, уточнил Смирнов.

Накануне вечером в трех населенных пунктах Курской области было нарушено электроснабжение в результате атаки украинских беспилотников. Всего за день ВСУ атаковали восемь населенных пунктов региона. Смирнов сообщал, что всего за 7 июля украинские военные пытались атаковать беспилотниками восемь населенных пунктов региона.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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