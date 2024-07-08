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В ФСБ объяснили выбор Молдавии для операции Киева по угону Ту-22М3

ФСБ: на Украине выбрали Молдавию для угона Ту-22М3 из-за свободы действий

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Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Спецслужбы Украины выбрали территорию Молдавии для операции по угону из РФ бомбардировщика Ту-22М3, так как украинские агенты могут свободно действовать в этой республике. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал оперативник Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Там [в Молдавии] украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно, реализуя свои разведывательные акции, не ставя в известность местных правоохранительных органов», — объяснил сотрудник ФСБ.

8 июля спецслужбы России сообщили, что пресекли попытку спецслужб Украины организовать угон стратегического ракетоносца Ту-22М3. Российскому летчику, которого пытались завербовать, пообещали $3 млн и гражданство Италии. Его также пытались запугать угрозами в адрес родственников.

По задумке вербовщиков, родственники пилота должны были выехать сначала в Турцию, а затем через Молдавию на Украину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ показала видео с летчиком, которого пытались завербовать спецслужбы Украины.

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