В Киеве заявили о прилете в районе военного завода

В Киеве в районе военного завода «Артем» произошел взрыв, в результате чего начался сильный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Был прилет в районе завода, сейчас сильный пожар. Это Шевченковский район», — сказал источник агентства.

Другой собеседник добавил, мощный взрыв произошел у завода «Артем», где в том числе производят ракеты.

До этого сообщалось о взрывах в Днепре и Днепропетровской области, в Киевской и Одесской областях.

В данный момент воздушная тревога действует на всей территории Украины.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что Киев подвергся атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».