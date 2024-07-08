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В Европе рассказали о секретном плане НАТО по защите от России

Reuters: НАТО сформирует дополнительно 35-50 бригад для защиты от России

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Ints Kalnins/Reuters

НАТО понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы реализовать свои новые планы по защите от гипотетического нападения со стороны России. Об этом заявил Reuters военный источник.

Анонимный источник агентства отказался предоставить какие-либо подробности этого секретного плана. При этом Reuters подчеркивает, что бригада состоит из 3000–7000 военнослужащих, поэтому создание еще 35–50 таких подразделений станет серьезной проблемой.

В статье также говорится, что еще одним признаком масштабной проблемы, с которой сталкивается НАТО в связи с необходимостью более серьезно отнестись к возможному нападению РФ, стало заявление источника агентства в сфере безопасности о том, что одной только Германии придется в четыре раза увеличить свои возможности противовоздушной обороны.

На саммите в Вильнюсе в 2023 году лидеры стран НАТО согласовали первые за более чем три десятилетия крупные планы обороны альянса, и с тех пор официальные лица работают над воплощением этих документов в конкретные военные требования, отмечается в материале.

До этого сообщалось, что в альянсе разработали план по обеспечению долгосрочной поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Ранее Столтенберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.

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